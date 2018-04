Papież apeluje o "natychmiastowe zakończenie rzezi". I odwołuje się do sumień polityków

jozbieszczad wczoraj Oceniono 14 razy 6

****Papież apeluje o "natychmiastowe zakończenie rzezi"



Tu stanowiska z panem Erdoganem są zbieżne .

Nazywa on Netanjahu terrorystą i okupantem .



Aczkolwiek nie wiem czy rzeź zostanie powstrzymana .Po wezwaniu przez ONZ i UE do przeprowadzenia niezależnego śledztwa odpowiedź min obrony Izraela była taka :



"Izraelscy żołnierze zrobili to, co powinni. Wszyscy zasłużyli na medal. Nie będzie komisji śledczej



