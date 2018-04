Papież Franciszek "nie widzi dobrze". Musi poddać się operacji

tetradrachma 3 godziny temu Oceniono 7 razy 3

Polski Kościół ma tyle wspólnego z WIARĄ i BOGIEM co, Izba Lordów z Izbą Wytrzeźwień ! Tak samo jak PiS z ......Prawem i sprawiedliwością. Obie te instytucje to zmowa cwaniaków (podobnie jak i pozostałe polskie partie) realizują cele własne (prywatne) i korporacyjne. Dlaczego ? Ano dlatego, że w przeważającej mierze, tworcy i członkowie wywodzą z ludzi, którym Bóg nie dał ducha mądrości, dobroci i moralności. Ci ludzie, to indywidua, jak mówi Sokrates a za nim powtarza Platon.... "skamieniali w metodzie" ZŁA. Oni, nie rozumieja sensu życia. Sokrates dowodził, że nie ma piekła, nie ma raju, a jest wieczna wędrówka DUSZ i sama świadomość czynienia dobra jest NAGRODĄ. Wszystko już było dlatego z polityków wyrastaja tyrani (jak Kaczyński), a z "rządów trzydziestu" szajka, banda, która sama sobie przydziela premie i nagrody. Co ich łączy ? Zbrodnia, wyrażone przez kłamstwo, złodziejstwo i niewolenie pozostałych obywateli. 2500 lat temu pisali o tym greccy filozofowie (przyjaciele mądrości) i nam współcześni jak Orwell i inni. Dlatego, Błaszczak czy Szydło ludzie ciemni, niemoralni, wypaczając sens demokracji mówia "wygraliśmy wybory to możemy wszystko i dlatego nam się należy". Rydzyk im wtóruje.