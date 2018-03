Dziś szansa, by zobaczyć Błękitny Księżyc. Na kolejny będzie trzeba długo czekać

Blue Moon występuje średnio co 2,7 roku . Ten rok jest wyjątkowy, bo Błękitny Księżyc możemy oglądać aż dwa razy w roku. Skąd nazwa tego zjawiska? Na pewno nie od koloru księżycowej tarczy.

Dlaczego Blue Moon?

Blue Moon to nazwa drugiej pełni księżyca w ciągu miesiąca. Już w styczniu mogliśmy zobaczyć dwie pełnie, w lutym nie było żadnej, w marcu znów przypadają dwie (pierwsza była 2 marca, druga już dziś - 31 marca).

Określenie Blue Moon pochodzi od angielskiego wyrażenia "once in a blue moon", co oznacza coś wyjątkowego, rzadkiego. U nas mówi się w takich sytuacjach, że coś dzieje się "od wielkiego dzwonu".

Dzisiejsza pełnia jest też nazywana paschalną pełnią księżyca. Tak określa się pierwszą wiosenną pełnię.

Kolejny Blue Moon będziemy mogli zaobserwować dopiero w 2020 roku. W nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę niestety możemy mieć w Polsce problemy z obserwacją księżyca. Pogoda się psuje, a noc ma być pochmurna.

Kolejna pełnia księżyca nastąpi 30 kwietnia.

