Satynowe sofy w "ruchomej fortecy" dyktatora. Tak wozi się Kim Dzong Un

welarg wczoraj

Dla mnie wnętrza pociągu, którym porusza się dyktator Korei Północnej są mało istotne. Ważne jest to, że jak pociąg z Korei Płn. przyjeżdża do Pekinu, to podłoga pociągu jest dokładnie na tym samym poziomie, co posadzka peronu. A jak się przyjeżdża na Dworzec Centralny w Warszawie, to trzeba pokonać z walizkami tor przeszkód.