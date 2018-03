Jeździli po USA przytulać ludzi, ich auto runęło z klifu. Tajemnicza śmierć 8-osobowej rodziny

8-osobowa rodzina z Woodland w stanie Waszyngton (dwie kobiety i ich szóstka adoptowanych dzieci) zginęła na kalifornijskiej autostradzie po tym, jak SUV, którym się poruszała, zjechał z drogi i spadł z klifu. Jak w rozmowie z CBS News opowiadają przyjaciele, rodzina mówiła na siebie "Plemię Hartów" (ang. The Hart Tribe) i objeżdżała kraj, by promować jedność i rozdawać darmowe uściski. Rodzina stała się znana w USA po tym, jak wszyscy jej członkowie w 2014 roku wspólnie uściskali policjanta podczas jednego z protestów.

Właśnie podczas jednej z takich podróży miało dojść do tragedii. Policja, która pojawiła się na miejscu, stwierdziła, że zginęła cała rodzina, choć ciał trójki z dzieci wciąż nie znaleziono (16-letniej Hanny Hart, 12-letniej Sierry i 15-letniego Devonte'a). Ciała reszty członków rodziny, czyli 39-letnich Sarah i Jennifer Hart, 19-letniego Markisa, 14-letniego Jeremiaha i 14-letniej Abigail, znaleziono w aucie.

Rodzina Hartów Kale Williams / AP / AP

Zgłoszenia do opieki społecznej

Wraz z postępami dochodzenia pojawiają się natomiast nowe informacje na temat samej rodziny. Jak się okazało, trzy dni przed wypadkiem do domu Hartów została wezwana opieka społeczna. Służby socjalne miały też prowadzić wstępne dochodzenie w sprawie rodziny po tym, jak pojawiło się podejrzenie, że dzieci mogły paść ofiarą "domniemanych nadużyć lub zaniedbań".

Opieka społeczna, co jest podkreślane, nie dostawała wcześniej informacji o problemach, jakie mogą pojawiać się w rodzinie.

Dom rodziny Hartów Kale Williams / AP / AP

Natomiast sąsiedzi rodziny Hartów, wypytywani m.in. przez Fox News, opowiadali, że zdecydowali się na wezwanie opieki społecznej po tym, jak przez kilka tygodni jedno z dzieci przychodziło do nich z prośbą o jedzenie. - Coś nam nie pasowało, byli bardzo odizolowani - opowiadał jeden z sąsiadów.

Jedynym budzącym wątpliwości wątkiem są wydarzenia z 2011 roku, gdy Sarah Hart została uznana winną napaści domowej na 6-letnią córkę. Dziecko pojawiło się w szkole z siniakami i opowiadało, że zostało uderzone przez matkę.

Brak śladów hamowania

Kalifornijska policja dotychczas nie ustaliła, dlaczego auto spadło z klifu i wpadło do oceanu. Na miejscu wypadku pracuje ekipa śledczych. Jednocześnie służby zastrzegają, że na razie nie mają dowodów, by podejrzewać, że jedna z matek celowo doprowadziła do wypadku. Na miejscu nie znaleziono natomiast śladów hamowania ani takich, jakie zostawiłoby auto, gdyby wpadło w poślizg.