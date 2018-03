Biały Dom odpowiada Kremlowi: To wy macie problem, my sobie poradzimy

kali23 3 godziny temu Oceniono 13 razy 7

Trzeba być polskim debilem aby nie widzieć, że cała ta afera wywołana jest przez CIA ?

Zero dowodów a oskarżenia, że ho ho !

Gdyby Ruskie chciały zabić " szpiona" mieli na to setki okazji kiedy siedział on w ruskim pierdlu.

Z jakiegoś dziwnego powodu ci wstrętni Rosjanie czekali 6 lat ?

Polski kretyn nawet o tym nie pomyśli.

Chodzi o to, że Amerykanie chcą na krótką metę zablokować budowę Nord Stream/ po to aby polscy głupole płacili im 2 razy więcej niż za ruski gaz/.

Strategicznie chodzi o ciągłe wywoływanie kryzysów, najchętniej wojen, aby polskie

prymitywy zazbroiły się na śmierć kupując amerykański złom!