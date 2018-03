Nauczycielka z Arizony romansowała z 13-letnim uczniem. "Chcę cię codziennie, bez limitu"

Britanny Zamora, 27-letnia nauczycielka ze szkoły podstawowej Las Brisas w Goodyear w Arizonie została aresztowana w czwartek 22 marca. Policja zatrzymała ją po tym, jak otrzymała zgłoszenie od rodziców 13-latka uczęszczającego do szkoły, w której uczyła.

Rodzice chłopca znaleźli w jego telefonie wiadomości od 27-letniej kobiety, a także jej nagie zdjęcia. "Chcę cię codziennie, bez limitu" - pisała do 13-latka. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że "flirt" zaczął się na czacie klasowym, a później do spotkań Zamory z chłopcem dochodziło od 1 lutego do 8 marca. Kobieta została oskarżona o uprawianie seksu z uczniem co najmniej trzy razy - opisuje "The Sun".

Sprawa wyszła na jaw za sprawą aplikacji zainstalowanej w telefonie chłopca. Program monitorował niektóre słowa kluczowe, jak właśnie "seks" i zaalarmował rodziców o tym, że pojawia się ono coraz częściej w jego wiadomościach. Co więcej, 27-letnia Zamora jest mężatką, a z relacji rodziców chłopca wynika, że próbował się z nimi skontaktować jej partner. Miał błagać ich o nieujawnianie romansu żony z uczniem.

Po aresztowaniu kobieta usłyszała osiem zarzutów, o jej dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Oprócz tego została już zwolniona z pracy.