15 lat temu to zdjęcie udowodniło, że Amerykanie torturują więźniów. Dziś mężczyzna zabiera głos

blski wczoraj Oceniono 23 razy 13

To sie wiecej nie powtorzy. Amerykanie przyznali sie do popelnionych zbrodni i jest absolutny zakaz zapewniajacy, ze nigdy takie przypadki nie beda mialy miejsca.

Sposob jest prosty - nie tylko zakazali posiadania na terenie wiezien aparatow fotograficznych, czy kamer ale nawet telefonow co daje gwarancje, ze podobnych przypadkow nigdy juz nie bedzie.

Oczywiscie nie znaczy to, ze odstapili od stosowania tortur czy innych zbrodni tyle, ze te nigdy wiecej nie wyjda na jaw.

Gdyby nie te zdjecia skomentowanoby te wydarzenia jako nieprawdziwe co zakonczyloby cala sprawe, ale zdjecio nie sposob zaprzeczyc, szcegolnie, ze oprawcy sami nimi sie tym chwalili. Nikogo nie powninno dziwic zachowanie tego bydla, do wojska nie pojda ludzie ktorzy maja choc odrobine wlasnej godnosci, jako ze polega ono na absolutnym poddaniu sie woli innego.

Wytlumaczyli tez tym durniom, ze wojna ktora prowadza nie jest o rope naftowa ale o wolnosc calego swiata.

A my wysylamy naszych wlasnych zeby wspomagali tych najezdzcow.