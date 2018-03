Jest odpowiedź na sankcje po otruciu Skripala. Rosja zamyka konsulat USA. Ale to nie koniec

dziadek-5 wczoraj Oceniono 13 razy 5

W początkowym wystąpieniu premier May stwierdziła na podstawie pochodzenia substancji, że użyły jej ruskie służby lub wpadła w czyjeś ręce. Wtedy Ławrow zaproponował przystąpienie do śledztwa. May wysłała do diabła.

Co się stało, że początkową alternatywę premier May zastąpił pewnik ?

Tylko proszę mi nie przypinać łatki rusofila, chodzi mi o elementarną logikę.