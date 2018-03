Łukaszenka dał sportowcom osobliwą radę. Kazał im jeść "najlepszy białoruski doping"

jtby wczoraj Oceniono 10 razy 8

Co by nie powiedzieć, to dobra wędzona słonina, kiszony ogórek i ciemny razowy chleb popity porządnym samogonem, to uczta lepsza niż ośmiorniczki i inne robale (chociaż lubię, ale jak jestem we Włoszech). Oddaje cierpiętniczo-romantczny charakter słowiańskiej duszy ;-)