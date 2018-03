Kierowca próbował wjechać samochodem w żołnierzy we Francji. Ujęty po pościgu

dopracowanywkazdymcalu 7 godzin temu Oceniono 17 razy 3

Ja chce poczuć się tym lepszym od was więc jestem za wpuszczaniem emigrantów islamskich. Przez to gdy rano popatrzę w lustro czuje się kimś na wyższym poziomie. Dla tego chwilowego uczucia jestem gotów poświęcić życia innych ludzi. Tzn ja sobie robię blokadę w mózgu i nie łączę jednego z drugim. Bo jakbym na chwilę połączył wiele śmierci z liberalna polityka wobec islamistow to by mi się zrobił dysonans i zwarcie i bym nie mógł w spokoju doświadczać swej lepszosci. A tak to nie wiem więc mogę spokójnie się delektować byciem ponad i popierać to wyrażeniami typu: mowa nienawiści, ksenofobia itd.