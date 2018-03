Ustalono datę spotkania Kim Dzong Una i prezydenta Korei Płd. Szczyt obu państw już w kwietniu

lolik52 7 godzin temu Oceniono 5 razy 1

no to Kim ma naprężony grafik,w kolejce już Trump się ustawił:)))

wiecie przygłupy po co Kimowi rakiety balistyczne z atomem?gdyby zaufał zachodowi już by wąchał kwiatki od spodu jak Saddam Husein i Kadafi.

Jeżeli ktoś uważa go za głupca,to sam jest taki tylko do potęgi większym.Dopóki naród go uwielbia,może robić co chce.

Wziąl wszystkich na wytrzymanie i wygrał,od gróźb przeszli do propozycji rozmów,i dobrze.