Tragedia w areszcie. Podczas próby ucieczki osadzeni podpalili materace, 68 osób zginęło

wichura 9 godzin temu Oceniono 6 razy 2

Za niewinność nie siedzieli (co do zasady), sami podpalili, sami spłonęli / podusili się.

Alternatywą było otwarcie drzwi: wtedy na wolność wydostało by się ponad 70 kryminalistów, uzbrojonych w zabraną strażnikom broń. Dodatkowo dając przykład dla osadzonych w innych więzieniach, jak szybko i łatwo się wydostać. Moim zdaniem dobra decyzja władz - jedynie "trochę dzikie" kraje potrafią okiełznać kryminalistów.