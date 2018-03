Milicja zakończyła poszukiwania najstarszej kobiety. Okazało się, że nie żyje od 30 lat

zigzaur 9 godzin temu Oceniono 10 razy 10

No, to ten syn zasłużył na wysługę emerytalną za pobieranie emerytury.

A tak na marginesie - a dotyczy to nie tylko Białorusi lecz wszystkich krajów - zjawiska demograficzne i socjologiczno-ekonomiczne powodują, że emerytów jest coraz więcej a czas brania emerytury jest coraz dłuższy zwłaszcza w porównaniu z czasem aktywności zawodowej. Nie tylko dlatego, że ludzie żyją coraz dłużej, ale głównie dlatego, że coraz później rozpoczynają pracę zawodową. Zbliżamy się do modelu 30+30+30: 30 lat dzieciństwa, nauki i ewentualnie wojska, 30 lat pracy i 30 lat emerytury. Jest wielu emerytów mających rodziców emerytów. Prosty rachunek mówi, że składka emerytalna będzie musiała wynosić tyle co zarobek na rękę.



Dla porównania: system emerytalny Bismarcka z 1889:

Statystyczna długowieczność mężczyzny wynosiła 42 lata (różne źródła podają różne dane ale rozrzut jest mały), składki emerytalne były płacone po ukończeniu 18 lat, wiek przejścia na emeryturę wynosił 68 lat, warunkiem otrzymania emerytury było płacenie składek przez 30 lat.

I teraz uwaga:

Składka emerytalna wynosiła 1,7 % wynagrodzenia brutto. Płacona była po 50:50 przez pracownika i przez zatrudniającego.

Oprócz tego w dużych koncernach istniały firmowe programy emerytalne. Istniały też fundusze emerytalne związków zawodowych zwane Knappschaftsvereine.

Akurat wtedy na tron wstąpił młody ambitny kajzer. Babcia Wiktoria ma wielką flotę, to i ja też zbuduję.