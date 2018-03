"Jesteśmy więcej niż tylko obiektem drwin". Pierwsza transseksualna prezenterka w Pakistanie

21-letnia Marvia Malik pierwszy program poprowadziła w piątek. Wcześniej kobieta przeszła 3-miesięczne szkolenie.

Celem stacji jest bycie postępowym kanałem informacyjnym, dającym szansę niepełnosprawnym, kobietom i osobom z przeróżnych środowisk

- tłumaczył w rozmowie z CNN Bilal Ashraf, szef działu informacji Kohenoor News. Wyjaśnił, że podczas przesłuchań nie zorientował, że się Malik jest osobą transseksualną.

Nie będziemy dyskryminować. Każdy ma marzenia, każdy ma cele, a tak wiele z tych talentów jest wrzucanych do kosza i nigdy nieodkrytych, zwyczajnie z powodu podziałów społecznych

- dodał w rozmowie z amerykańską stacją.

Z kolei właściciel Kohenoor News Junaid Ansari cytowany przez BBC powiedział, że Malik została wybrana z powodów merytorycznych, a nie ze względu na tożsamość płciową.

Marvia Malik pierwszą transseksualną prezenterką w Pakistanie

Pakistański dziennikarz Ali Arif Saama opublikował na Twitterze krótki film z Malik w roli głównej.

Marvia Malik z Kohenoor chce podziękować każdemu za wyrazy miłości i najlepsze życzenia

- napisał na Saama.

Marvia Malik skończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Pendżabskim. W rozmowie z CNN wyjaśniła, że zdecydowała się aplikować do Kohenoor News, by udowodnić, że „ludzie ze środowiska transseksualnego są zdolni wykonywać każdą pracę i robić wszystko to, czego chcą”.

Chcę pokazać mojemu krajowi, że jesteśmy więcej niż tylko obiektem drwin. Jesteśmy również ludźmi (…) Chcę, żeby kolejne pokolenie transseksualnych dzieci zobaczyło we mnie inspirację, wiedziało, że mogą zostać zaakceptowani i stoją przed nimi różne możliwości

- powiedziała Malik. Gdy miała 15 lat, rodzice wyrzucili ją z domu. Od tamtej pory utrzymuje się sama. Zanim spróbowała swoich sił w telewizji, pracowała jako modelka.

Na początku marca pakistański Senat przegłosował przepisy chroniące prawa osób transseksualnych. Zgodnie z nimi, mogą oni sami decydować o swojej tożsamości płciowej. W Pakistanie żyje około 10 tys. transseksualistów - tak wynika ze spisu powszechnego przeprowadzonego w tym kraju w 2017 roku.

Sytuacja osób transseksualnych w Pakistanie jest bardzo trudna. Na co dzień spotykają się z dyskryminacją, również ze strony własnych rodzin. Często mają problemy ze znalezieniem pracy, przez co są zmuszani do prostytucji lub żebrania.