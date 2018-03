NATO reaguje w sprawie próby zabójstwa Skripala. "Ograniczamy możliwości wywiadowcze >Rosji"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że rosyjska misja przy NATO została zredukowana do 20 osób, bo odrzucił on także wnioski z prośbą o akredytacje dla trzech osób.

„To jest jasny sygnał wysłany do Rosji, że są koszty i konsekwencje niedopuszczalnego i niebezpiecznego zachowania” - powiedział Jens Stoltenberg. Dodał, że kanały dyplomatyczne pozostają otwarte i Sojusz trzyma się swojej strategii postępowania - odstraszania i jednocześnie utrzymywania kontaktów z Rosją na poziomie politycznym.

Szef Sojuszu podkreślił natomiast, że wraz z tą decyzją, Rosja będzie miała ograniczone możliwości wywiadowcze w krajach NATO-wskich.

Jest odpowiedź Rosji

We wtorek do 16 państw UE, które w geście solidarności z Wielką Brytanią ogłosiły, że wyrzucają rosyjskich dyplomatów dołączyła Irlandia.

Te kroki oficjalnie skomentowały władze Rosji. Wypowiedział się szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. - Moskwa nie będzie tolerować chamstwa krajów Zachodu i zdecydowanie odpowie na wydalenie dyplomatów - powiedział minister cytowany przez rosyjską agencję TASS. - Bądźcie pewni, że odpowiemy - dodał.

Kiedy jeden lub dwóch dyplomatów zostanie poproszonych o opuszczenie tego lub innego kraju, z przeprosinami szeptanymi nam do ucha, to wiemy na pewno, że jest to wynik kolosalnej presji i szantażu. Jest on głównym instrumentem Waszyngtonu na arenie międzynarodowej - powiedział Ławrow.

