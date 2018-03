Po tragedii w centrum handlowym Rosjanie wyszli na ulice. Oskarżają władze. "Nie 60 ofiar a 300"

Stefan Koteczek 3 godziny temu Oceniono 37 razy 21

Widać do czego prowadzi uzależnienie mediów od władzy. Rosyjskie agencje nawet liczbę ofiar zaniżają. U nas "patrioci" chcą żeby media znów były "polskie" czytaj rządowe. Do czego to prowadzi - nieuki nie wiedzą, nie rozumieją...