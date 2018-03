Wielkanoc prawosławna - kiedy przypada i jakie zwyczaje są z nią związane?

Wielkanoc prawosławną również poprzedza okres Wielkiego Tygodnia, czyli pamiątka ostatnich dni Jezusa przed ukrzyżowaniem. Wśród wyznawców prawosławia Wielkanoc jest nazywana Paschą lub Zmartwychwstaniem Pańskim.

Kiedy wypada Wielkanoc prawosławna?

Wielkanoc prawosławna będzie w tym roku obchodzona 8. kwietnia. To święto ruchome, które wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Podobnie jak w katolicyzmie w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną celebruje się okres wyczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa. W wyznaniu prawosławnym odprawiana jest uroczysta jutrznia, w trakcie której wierni dokonują symbolicznego obrządku na pamiątkę odsunięcia kamienia z grobu Chrystusa – po porannej procesji ksiądz musi trzykrotnie uderzyć w drzwi cerkwi. Śpiewane są radosne psalmy, hymny i wszędzie czuć zapach kadzidła. Tego dnia boska liturgia – odpowiednik zachodniej mszy – jest bardzo uroczysta. Ksiądz święci chleb (artos), który potem rozdaje wiernym. Przez tydzień drzwi cerkwi pozostają otwarte.

Zwyczaje w Wielkanocy prawosławnej

W czasie wielkanocnego tygodnia każdy może korzystać z przykościelnej dzwonnicy. Gromkie dzwonienie wieści radość ze zmartwychwstania Jezusa. We wschodniej Polsce do tej pory panuje zwyczaj nazywany wołoczebnym. Wziął się on od chłopów chodzących po domach sąsiadów z prośbą o wielkanocne jajka, które potem zanosili na dwór. Później po wołoczebnym chodziła młodzież z życzeniami dla gospodarzy, prosząc o prezenty, a czasem uderzając w zaloty – wówczas kawalerowie śpiewali pieśń konopielkę. Dzisiaj po wołoczebnem chodzą dzieci, które w ten sposób wypraszają od starszych drobne podarki.