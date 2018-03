Ujawniono wyniki badań toksykologicznych po śmierci Prince'a. Znaleziono silny lek

Prince 2007 roku (Fot. CHRIS O'MEARA / AP Photo)

Prince w chwili zgonu miał w organizmie śmiertelne stężenie fentanylu - leku o działaniu silnie znieczulającym. Tak wynika to z badań toksykologicznych. Do dokumentu dotarli dziennikarze agencji Associated Press niemal 2 lata po śmierci amerykańskiego muzyka.

REKLAMA

Prince zmarł 21 kwietnia 2016 roku w wieku 57 lat. Został znaleziony martwy w studiu nagraniowym na terenie swej posiadłości. W ujawnionym teraz raporcie na temat przyczyny zgonu artysty napisano, że miał on "nadzwyczaj wysoki" poziom fentanylu w organizmie. Podczas badań stwierdzono prawie 68 mikrogramów leku w litrze krwi. Lekarze wracają uwagę, że zdarzały się już przypadki śmierci pacjentów, którzy mieli jedynie 3 mikrogramy fentanylu na litr krwi. Stężenie leku wykryte u Prince'a jest oceniane jako ekstremalnie wysokie nawet u pacjentów, którzy cierpią na chroniczny ból i przyjmują regularne dawki. W ten sposób lek jest stosowany niezwykle rzadko, na przykład do uśmierzania bólu podczas choroby nowotworowej. Prince miał w organizmie syntetyczny opioid Bardzo dużą ilość fentanylu wykryto też w wątrobie. Wynik to 450 mikrogramów na kilogram. Jest to niemal dziesięciokrotnie więcej niż toksyczny poziom, który oznacza przedawkowanie i może być śmiertelny. Wyniki badań toksykologicznych pozwalają stwierdzić, że muzyk przyjął lek doustnie. Zażył dużą dawkę dłuższy czas przed śmiercią. Fentanyl jest syntetycznym opioidem, silnie uzależniającym. Jest pięćdziesiąt razy silniejszy niż heroina. Ma też kilkadziesiąt razy mocniejsze działanie niż morfina.

Po śmierci muzyka policja potwierdziła, że przyczyną zgonu było przedawkowanie opioidów. Informowano też, że w posiadłości gwiazdora w Minnesocie znaleziono dużą ilość leków przeciwbólowych, w tym fentanyl. To już epidemia w USA Władze USA ogłosiły w zeszłym roku kryzys zdrowia publicznego w związku z epidemią opioidów. W ciągu ostatnich dwóch dekad gwałtownie wzrosło używanie tego typu leków przeciwbólowych, a także związane z tym zgony. W roku 2000 odnotowywano 3 zgony związane z opioidami na 100 tys. osób, w 2015 roku ta liczba przekroczyła 10. Prawie co drugi przypadek śmierci z powodu opioidów to efekt legalnych leków na receptę. Prince nie żyje. Legendarny artysta miał 57 lat

Każdy ich kiedyś próbował. Poznasz słodycze bez opakowania? [QUIZ] 1/14 W środku ma piankę o waniliowym smaku. Na zdjęciu widać: Czekoladę Aero Ptasie Mleczko batonik Bounty