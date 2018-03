Rosja odpowiada na wydalenie dyplomatów. Kreml mówi o "odwetowym podarunku"

znawca_prawdy 2 godziny temu Oceniono 13 razy 13

"Co trzeba mieć w głowie aby mieszać Polskę w spór UK - Rosja? To nie są żarty. To nie jest jakiś socjał czy nagrody dla ministrów, to nie UE i "koniec" demokracji. To spór mocarstw atomowych a Morawiecki szczeka na Putina jak jakiś ratlerek na sąsiada w windzie.

UK atakuje Rosję dyplomatycznie po tym jak otruto Siergieja Skripala - podwójnego agenta, żyjącego od 8 lat w Salisbury.



Pytanie za 100 punktów - jaki interes miała Rosja w otruwaniu Skripala 8 lat po tym jak go ułaskawiła i oddała UK w ramach "spy swap"?



Nie pałam miłością do Putina ale za imbecyla go bynajmniej nie mam. Otrucie ma miejsce akurat w czasie kiedy USA i Izrael ustalają ostateczne rozwiązanie kwestii syryjskiej i irańskiej. Potrzebują najwyraźniej UK na tej szachownicy.



Już widzę jak FSB otruwa bezużytecznego szpiega nowiczokiem - substancją używaną przez KGB w Związku Radzieckim. To przecież od razu wskazuje na sprawcę! Zbyt oczywiste i wygląda na typową zagrywkę CIA... Tym bardziej że były szef tego wywiadu M. Pompeo został właśnie US Secretary of State.



Pionki na mocarstwowej szachownicy nigdy nie są rozstawione przypadkowo. Idzie starcie wojsk na Bliskim Wschodzie. Morawiecki albo jest idiotą i nie wie, że igra z ogniem albo robi to z premedytacją na zamówienie Waszyngtonu. Niech lepiej się nie miesza bo zamieni nam Polskę w poligon."