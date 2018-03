Amerykańscy studenci będą uczyli się o erozji demokracji. M.in. na przykładzie Polski

7ogamihcra 2 godziny temu Oceniono 15 razy 11

Przechodzi wszelkie wyobrażenie jaki głupi jest nasz naród. a rządzący nami to nie są idioci, to banda zachłannych złodziejskich kłamliwych parszywych szubrawców nie mających pojęcia o rządzeniu państwem. Każdy jednak z tej mafii po tej kadencji przytuli sobie z budżetu milionik albo kilka.

A ciemny lud rolniczy zdziwi się niedługo, że dofinansowań do ciągniczków nie ma, że dofinansowań do hektara nie ma, że dofinansowań do oczyszczalni gminnej nie ma.

Studenci za to, którzy też częściowo popierają pis zdziwią się, ze jak chcą wyjechać z Polski to muszą zapłacić za studia i tak w ogóle to trzeba się prosić w pisiej ubecji o paszport...bo niedługo pis pod dowolnym pretekstem Polskę wyprowadzi z Schengen i z UE i ciemny naród przyklaśnie.

Bo po co dyktatorowi ktoś, kto mu patrzy na ręce ?