Polska wydala rosyjskich dyplomatów. Mają tydzień na wyjazd z 14 krajów unijnych

Niedawno czytałem o trzech krokach w stosunkach międzynarodowych. Pierwszy, wydalamy dyplomatów, drugi, odwołujemy ambasadorów, trzeci to już niestety wojna. Interesuje się polityką, szczególnie zagraniczną, dużo czytam. I kompletnie nie rozumiem do czego to wszystko ma doprowadzić. Przypomina mi się pasmo "zbrodni" na Niemcach ze strony Czechów, Polaków i innych. Do czego doszło później wiemy wszyscy. Przypomina mi się Colin Powell, który przed całym światem przysięgał, że ma dowody na broń masowego rażenia w Iraku. To kłamstwo kosztowało życie "tylko" MILIONA ludzi. W porównaniu z 50 z II WŚ to dla nas "pikuś", tak? Teraz do rzeczy. W myśl teorii trzech kroków, najpierw wydalamy dyplomatów, potem odwołujemy ambasadorów. Na koniec zostaje tylko WOJNA. I do tego dąży świat. USA wydaje się, że wyjdą z tego cało. My w KAŻDYM scenariuszu zostaniemy zmieceni z powierzchni ziemi. Będzie to, co w 1939, zostaniemy sami z Rosją na karku. Tego chcecie? Ja za Skripala umierać nie chcę, a Wy? Za skorumpowaną i niewydolną Ukrainę też. Za Amerykański biznes zbrojeniowy też. Za wieczne "interesy" zachodu też nie. Widocznie nasz czas nadszedł, III wojna załatwi wszystkie problemy. Po niej nie będzie już nic. Szczęśliwi, którzy umrą od razu. I na koniec. Wiecie za co będziecie umierać? Za hegemonię USA, za USD jako walutę światową, za to, że Rosja nie oddała USA syberii, za Wall Street, za London City. Moje serdeczne gratulacje. Jestem już stary i mnie to ... ale Wy? Oddacie życie za chciwych jankesów?