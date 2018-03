W Egipcie trwają wybory prezydenckie. "Przy nich nawet te w Rosji będą wyglądać uczciwie"

O rozpoczęciu wyborów prezydenckich w Egipcie poinformowały dziś rano media na całym świecie. Duża część z nich dodaje, że - choć głosowanie skończy się za trzy dni - to zwycięzca jest już właściwie znany. Abdel Fatah al-Sisi jest jednym z dwóch kandydatów - a jego "konkurent" to zwolennik obecnego prezydenta.

Mussa Mustafa Mussa zapewniał w rozmowie z CNN, że "kandyduje na serio", "nie jest niczyją marionetką", ma swój program i chce wygrać. Jest jednak znany jako zwolennik al-Sisiego. W wyborach pojawił się zaś na ostatnią chwilę, gdy zabrakło innych kontrkandydatów.

Co się z nimi stało? Prezydent al-Sisi powiedział w jednym z wywiadów, że "bardzo by chciał" mieć większą konkurencję, jednak pozostali politycy "nie byli jeszcze na to gotowi". A co rzeczywiście stało się z potencjalnymi kandydatami? Były generał Sami Hafez Anan został aresztowany cztery dni po tym, jak ogłosił start w wyborach. Były premier Ahmed Shafik, prawnik Khaled Ali i Mohamed Anwar Sadat wycofali się z kampanii. Mówili o próbach zastraszania.

"W Egipcie zaczyna się coś w rodzaju wyborów prezydenckich. Mogą one sprawić, że nawet te w Rosji będą wyglądać uczciwie" - skomentował były premier Szwecji Carl Bildt.

Test mobilizacji wyborców

Wybory prezydenckie w Egipcie są przez wielu specjalistów uważane raczej za referendum na temat dotychczasowych, pięcioletnich rządów Abdela Fataha al-Sisi. Dlatego prezydentowi zależy na jak najwyższej frekwencji. Wybory potrwają trzy dni, a poza plakatami al-Sisiego - z których liczby żartowały zagraniczne media - intensywna była kampania wzywająca do głosowania.

Cztery lata temu w wyborach prezydenckich na Sisiego zagłosowało 97 proc. wyborców, ale frekwencja wyniosła mniej niż 50 proc.

Komentatorzy oceniają, że z wysoką frekwencją może być problem. Wśród wyborców ma panować "apatia" wobec braku rzeczywiste wyboru - opisuje "The Guardian".

Rządy armii w Egipcie

Przedstawiciele egipskiej opozycji nawołują do bojkotu wyborów. Argumentują, że od czasu, gdy armia w 2013 roku wróciła do władzy, jej wrogowie znaleźli się w więzieniu, zduszone zostały też niezależne media. W ostatnich miesiącach liczni dziennikarze mieli trafić za kratki, a niektórych, pracujących dla zachodnich mediów, zmuszono do wyjazdu z kraju.

Al Dżazira zwraca uwagę, że poza kwestami politycznymi i bezpieczeństwa, na nastroje wyborców bardzo wpływa pogarszająca się kondycja gospodarki. Minimalna pensja w Egipcie nie zmieniła się od 2013 rok i wynosi 1200 funtów egipskich. Spadła jednak wartość waluty Obecnie to równowartość około 230 zł. Tymczasem koszty życia znacząco wzrosły.

Zwolennicy prezydenta twierdzą, że sytuacja w kraju jest znacznie lepsza niż w 2011 roku i w kolejnych miesiącach rewolucji arabskiej wiosny. Wówczas w kraju dochodziło do wielu demonstracji i starć z siłami porządkowymi. Ocenia się, że gdy armia wracała do władzy w 2013 i 2014 roku, w zamieszkach mogło zginąć nawet kilka tysięcy osób.