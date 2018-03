Chciał "wynająć" swoją 4-letnią córkę pedofilowi. Zaczęło się od jednego ogłoszenia

Andrew Turley w 2015 r. opublikował w internecie ogłoszenie zatytułowane "Zabaw się z córeczką tatusia". Odpowiedzieli na nie funkcjonariusze policji, udający zainteresowanie ofertą. Wymienili z Turleyem około siedemdziesięciu e-maili - informuje "Houston Chronicle"

Mężczyzna pisał w wiadomościach, że ma córkę młodszą niż 10 lat i spędzone z nią dwie godziny kosztują 1 tys. dolarów. Przekonywał, że wcześniej poda jej środki nasenne. Stwierdził też, że "jest za młoda na stosunek seksualny, ale wszystko inne jest w porządku".

4-latka mieszkała z matką. Niczego nieświadomy Turley umówił się z oficerem policji w momencie, gdy to on opiekował się córką. Oficer dał pieniądze mężczyźnie, a ten zaprowadził go do pokoju, w którym leżała dziewczynka, będąca pod wpływem środków odurzających.

Andrew Turley został skazany na 60 lat więzienia za handel dziećmi i zmuszanie do prostytucji osób poniżej 18. roku życia. Bedzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe za 45 lat.