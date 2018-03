W poniedziałek Trump zamierza ogłosić ważną decyzję ws. Rosji. To odpowiedź na atak chemiczny

krzysiozboj 11 minut temu Oceniono 6 razy 2

Pojedynczym szpiegiem nikt by się nie przejmował, tym bardziej, że inne kraje robią podobne numery (w kwestii wrogów kraju), Izrael wręcz na skalę masową. Tu dodatkowo nikt tego Rosji nawet nie udowodnił. Raczej wyłącznie pretekst do izolacji Rosji i gra o coś większego. A jest o co grać: Syria, Iran (też i Irak ostatnio), złoża w okolicach bieguna północnego, etc.