BBC ujawnia nowe fakty z życia Skripala. Chodzi m.in. o jego korespondencję do Putina

faustxyz 5 minut temu

Za każdym razem ta historia się powtarza - denaci lub prawie denaci łkali by powrócić na Putina łono. Bierezowskiego to ponoć ta tęsknota za Putinem zabiła, a z tydzień temu udusiła jego współpracownika. Litwinienko też pewnie chciał wracać do Putina. Cholernie to wiarygodne, zupełnie jak to, że Putin to szczery demokrata i człowiek o czystych rękach.