Ogromna lawina śnieżna pogrzebała kilkanaście aut na parkingu w ośrodku narciarskim

Wielkie masy śniegu zeszły na parking w ośrodku narciarskim w Azau u podnóża góry Elbrus na północnym Kaukazie w republice Kabardyno-Bałkarii, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej.

Na nagraniach z mediów społecznościowych widać, jak lawina spada na zaparkowane samochody, część z nich uszkadza, a niektóre całkiem przysypuje. Na szczęście śnieg nie uderzył w żaden budynek czy wyciąg, a służby ratunkowe stwierdziły, że nie otrzymały żadnych raportów o rannych osobach.

Elbrus ma 5 642 metrów wysokości, i jak przypominają rosyjskie media, znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej znanych gór na świecie.

Ze względu na popularne ośrodki narciarskie, region ten jest chętnie odwiedzany przez turystów z całego świata.

Tego dnia turyści zaobserwowali, że śnieg na zboczach góry i ten, który zszedł z lawiną, ma żółtawy kolor. Ich zdaniem, to może być to samo "marsjańskie" zjawisko, jakie można było zobaczyć niedawno w Soczi. Kurort i okolice pokryła mieszanka piasku i pyłków z nad Afryki Północnej, co sprawiło, że pobliskie góry wyglądały jak wydmy.