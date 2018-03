Nocny nalot na biura Cambridge Analytica. Zjawili się godzinę po wyroku sądu

zd46 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

No cos w tym jest, nagle Prezydent Komorowski z 70% sondazowych przegrywa a A.Duda, nikomu nieznany i bez zaplecza politycznego, prze do gory i ........wygrywa wybory prezydenckie, tak sam od siebie? "Guardian" nie klamie ale A.Duda tak, on tak ma od urodzenia.