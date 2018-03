Strzelanina na południu Francji. Uzbrojony napastnik zabarykadował się w sklepie. Są ofiary

Jak podają francuskie media chwilę wcześniej w położonym tuż obok Trebes Carcassonne doszło do wymiany ognia z policjantami. Jeden funkcjonariusz został ranny. Uciekający napastnik zabarykadował się w supermarkecie wypełnionym ludźmi. Trwa akcja policji. Jak podała agencja AFP nie żyją co najmniej dwie osoby. Inne media mówią także o kilku rannych.

Na miejscu zjawił się błyskawicznie oddział antyterrorystów. Władze apelowały do mieszkańców Trebes, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i ułatwili siłom bezpieczeństwa dotarcie do supermarketu. Jak podał mer miasteczka większość zakładników została uwolniona. Sklep wciąż jest otoczony przez policję. Nie wiadomo, co dzieje się z samym napastnikiem. Według "Le Parisien" to około 30-letni mężczyzna pochodzenia marokańskiego.

Na miejsce jedzie francuski minister spraw wewnętrznych a władze zakwalifikowały zdarzenie jako atak terrorystyczny, chociaż nie ma oficjalnego potwierdzenia, by ISIS wzięło odpowiedzialność za atak.