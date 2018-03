Trump wymienia doradcę ds. bezpieczeństwa. " To zwiększa ryzyko przystąpienia do wojny"

Zmianę na stanowisku doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Donald Trump ogłosił na Twitterze. Prezydent USA podziękował generałowi McMasterowi za pracę i zapewnił, że pozostanie on jego przyjacielem. Poinformował też, że John Bolton formalnie obejmie swoją funkcję 9 kwietnia.

Informacje o tym, że prezydent Trump chce usunąć McMastera pojawiły się w amerykańskich mediach w ubiegłym tygodniu. Jednak Biały Dom je dementował.

Nowy doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton uważany jest za jastrzębia w polityce zagranicznej. Publicznie wzywał on do uderzenia militarnego w Korei Północnej i do zerwania porozumienia nuklearnego z Iranem.

Politycy partii republikańskiej chwalą nominację Boltona. Senator Tom Cotton uznał ją za "doskonały wybór". Demokraci jednak bija na alarm ostrzegając, że jego poglądy i osobowość zwiększają ryzyko przystąpienia USA do wojny. John Bolton będzie trzecim doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego po generale H.R. McMasterze i generale Michaelu Flynnie.