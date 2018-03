Eksperci ONZ wzywają polski parlament do odrzucenia projektu "Zatrzymaj aborcję"

Grupa robocza Narodów Zjednoczonych ds. Dyskryminacji Kobiet wezwała polski parlament do odrzucenia projektu ustawy, który zakazywałby aborcji w sytuacjach, w których występuje ciężkie uszkodzenia płodu. To jedna z niewielu - jak przypominają eksperci - podstaw prawnych do dokonania legalnego zabiegu przerwania ciąży w Polsce, w której już obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów antyaborcyjnych w Europie.

Eksperci ONZ wzywają Sejm ws. aborcji

Eksperci podkreślili w komunikacie, że próby zaostrzenia obowiązującego prawa mogą naruszyć równość kobiet, ich godność, autonomię i integralność cielesną, poprzez ograniczenie ich praw do życia intymnego i zdrowia oraz narażając je na okrutne i nieludzkie traktowanie. Podkreślili, że przymus donoszenia ciąży w każdych okolicznościach, narusza prawa człowieka.

Eksperci wezwali polski Sejm i Senat do poszanowania prawa kobiet do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących ich ciał i funkcji reprodukcyjnych, które leżą u podstaw ich podstawowego prawa do równości i prywatności. A to - jak wskazują eksperci - jest podstawą integralności fizycznej i psychicznej każdego człowieka.

23 marca Czarny Piątek

W piątek obywatele po raz kolejny zaprotestują przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Czarny Piątek to odpowiedź na pozytywne zaopiniowanie w Sejmie projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję".

Czarny Piątek - protest ws. aborcji Ogólnopolski Strajk Kobiet

Czarny Piątek odbędzie się głównie w Warszawie, choć niewykluczone są również lokalne demonstracje. Manifestacja w stolicy jest planowana na godzinę 16.00. W czwartek po południu na Facebooku 23 tys. osób zadeklarowało swoje uczestnictwo, a 45 tys. oznaczyło siebie jako "zainteresowanych".

