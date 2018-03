"Planowanie zbrojnego przejęcia władzy". Służba bezpieczeństwa zatrzymała Nadiję Sawczenko

felicjan.dulski 2 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Co mam o tym myśleć, by nie ujść za komucha, agenta Putina, przeciwnika UE, albo wręcz PiSiora itd.?

Czy obowiązuja już jakaś poprawna interpretacja tych wydarzeń.

Bazując na tym, co mi słuszna i niesłuszna propaganda każe myśleć na temat władz Ukrainy od czterech lat, mam komplentny mętlik w głowie.

Przecież tam rządzą "nasi", mądrzy, uczciwi, proeuropejscy, nie nacjonalistyczni (co prawda antyruscy, ale to jest OK). No i Nadia była dotąd bohaterką.

Czyżby putinowski aresz wydobywczy coś, a może kogoś innego z niej wydobył?

Taka wolska?