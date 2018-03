Blisko 20 lat temu zaginęła przed swoim domem. Teraz znaleziono banknot z krótką wiadomością

W 1999 roku 9-letnia Kimber Biggs razem ze 11-letnią siostrą Mikelle jeździły na rowerach przed swoim domem w Mesa w stanie Arizona. Czekały na samochód dostawcy lodów. Młodsza siostra na chwilę weszła do domu, a kiedy wróciła, Mikelle Biggs już nie było. Dziewczynka zniknęła.

W czasie policyjnego dochodzenia oceniono, że Kimber była w domu przez około 90 sekund. Jedyny ślad jaki pozostał po starszej siostrze, to jej porzucony przed domem rowerek.

W poszukiwania zaginionej, a prawdopodobnie porwanej dziewczynki zaangażowano ogromne siły i środki. O zniknięciu Mikelle Biggs informowały wszystkie media w USA. Przez lata policja z miasta Mesa podejmowała szereg tropów, ale żaden z nich nie doprowadził do aresztowania porywacza.

Jednodolarowy banknot z odręcznie zapisaną wiadomością

Blisko 20 lat od tamtych wydarzeń, o sprawie znów zrobiło się głośno. Młodsza siostra zaginionej przeglądając stronę na Facebooku poświęconą informacjom na temat zaginięcia Mikelle Biggs, znalazła zdjęcie banknotu.

Banknot z odręcznie sporządzoną notatką Fot. Mesa Police Department

Widniej na nim ręcznie sporządzona notatka:

Nazywam się Mikel Biggs, zostałam porwana w Mesa w Arizonie. Żyję

Jak ustaliła policja, jednodolarowy banknot został znaleziony na drugim końcu Stanów, w Wisconsin podczas lokalnej zbiórki. Na podstawie jego serii wiadomo, że został wydrukowany w 2009 roku. To, co od razu rzuca się oczy, to błąd w imieniu Mikelle.

Kimber Biggs, która początkowo nie kryła radości ze znaleziska, teraz jest bardziej sceptyczna.

- Myślałam: Cóż, może to możliwe. Ale teraz naprawdę nie sądzę, żeby to napisała moja siostra. Ten błąd w imieniu to dyskredytuje. Mikelle chodziła do szkoły i potrafiła poprawnie zapisać swoje imię - cytuje słowa Kimber portal Azcentral.com.

Siostra przyznaje też, że wciąż zastanawia się, czy wiadomość na banknocie to mistyfikacja, okrutny żart.

Kimber Biggs jest aktywna w mediach społecznościowych, szuka informacji, które mogłyby doprowadzić do odnalezienia jej siostry.