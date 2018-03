Sarkozy w stanie oskarżenia. Miał wziąć od dyktatora miliony na kampanię wyborczą

dziadekjam godzinę temu Oceniono 6 razy 6

"Sarkozy nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że "nie siedział w kieszeni Kadafiego". Argumentuje to faktem, że Francja w 2011 r. włączyła się w interwencje NATO w Libii, prowadzoną przeciwko reżimowi Kadafiego."

===================================================================

Chęć ukatrupienie wierzyciela, to naturalne zachowanie w bandyckich środowiskach, panie Ser Kozi...