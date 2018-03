Międzynarodowy skandal z wyciekiem danych 50 mln osób z Facebooka. Mark Zuckerberg zabrał głos

kowalska-kowalska 3 godziny temu Oceniono 9 razy 3

Kiedy kilka lat temu ujawniały się jakieś parszywe numerki Zuckerberga, to naiwnie myślałam, że to już jego koniec.

Np. Zuckerberg na życzenie NSA kupował tak specjalnie uszkodzone oprogramowania, żeby NSA mogło łatwo włamywać się na konta zagnieżdżonych na eFBeku frajerów.

Albo setki tysiące użytkowników - bez ich wiedzy - było królikami doświadczalnymi w „badaniach” różnych zachowań, emocji czy preferencji politycznych.

M.in. debilaki dostawały fałszywą informację, że ich konta zostaną zamknięte i byli obserwowani, jak zareagują na odłączenie ich od piersi Zuckerberga.

Albo dostawali wymyślone stresujące informacje i byli obserwowani jak w sytuacjach stresowych się zachowują, z kim się np. kontaktują.

Na pewno wyniki „badań” dot. niektórych debilaków były przekazywane różnym korpokrackim gangom za wielkie pieniądze.



Zuckerbergowi oczywiście włos z głowy nie spadł.

I teraz będzie tak samo.

Najgorsze jest to, że miliardy debilów nie wyobrażają sobie życia bez zuckerbergowego szajsu.