Wiceprezydent USA strollowany. Komik wciągnął w to nawet jego córkę. Miał ważny powód

Mr. Oliver to piekielnie inteligentny jajcarz z jajami jak kokosy.

Natomiast posiadacz królika to baran, który z całym przekonaniem głosi, iż nasza planeta ma coś około 6 tys. lat (sic!) oraz totalny hipokryta, któremu umiłowanie „tradycyjnych wartości rodzinnych” i nieskrywana homofobia nie przeszkadza publicznie lizać rowa szefuńciowi Trumpowi, dupcącemu wszystko co się rusza, lecz na drzewo nie ucieka - z króliczkami na czele.

I tak to się jakoś wielkanocnie robi...