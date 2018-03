Donald Tusk zbojkotował Władimira Putina. Tłumaczy się "nastrojem"

Prezydent Rosji Władimir Putin został wybrany na kolejną kadencję Oficjalnie zdobył ponad 70 proc. głosów. Obserwatorzy wskazują jednak na to, że dochodziło do oszustw i manipulacji. Ponadto kraje Zachodu są skonfliktowane z Rosją w m.in. w sprawach Ukrainy, Krymu, Syrii, podejrzeń dotyczących ataku na Siergieja Skripala czy też mieszkania się w wybory i referenda.

Dlatego nie wszyscy liderzy dzwonili lub pisali do Władimira Putina z gratulacjami, co jest dobrym zwyczajem w dyplomacji. Do nowego-starego prezydenta napisał jednak szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Do Putina zadzwonił też Donald Trump. Prezydent USA - wbrew jednoznacznym sugestiom doradców - pogratulował rosyjskiemu przywódcy, za co skrytykowali go inni politycy.

Tymczasem - w przeciwieństwie do Junckera - listu gratulacyjnego nie wysłał Putinowi Donald Tusk. W poniedziałek, dzień po wyborach, mówiło się, że "nie należy się spodziewać", by to jeszcze zrobił.

Dziś Tusk odniósł się do tego na konferencji. Jak powiedział: po ataku (na Siergieja Skripala - red.) w Salisbury "nie był w nastroju, aby świętować ponowny wybór prezydenta Putina".

Donald Tusk powiedział też, że Unia powinna "wzmocnić swój stan przygotowania na kolejne ataki, w tym przez współpracę z NATO". - Nie mam wątpliwości, że przywódcy UE wyrażą swoją solidarność z Wielką Brytanią - dodał.

Relacje UE z Rosją i atak na Skripala mają być jednym z głównych tematów szczytu UE, który zaczyna się w czwartek.

Siergiej Skripal, były agent rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego MI6, został przed trzema tygodniami otruty substancją paraliżującą układ nerwowy. Zatruciu uległa też jego córka. Oboje są w stanie krytycznym w szpitalu. O zorganizowanie ataku na Siergieja Skripala brytyjskie władze oskarżyły Rosję. Ich zdaniem do ataku użyto substancji o nazwie "nowiczok".

Donald Tusk o fazie przejściowej ws. brexitu

Głównym tematem konferencji był jednak brexit. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zarekomendował unijnym przywódcom zatwierdzenie porozumienia w tej sprawie. Chodzi o okres przejściowy, który ma obowiązywać do końca 2020 roku. Będzie on liczony od wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty do czasu wynegocjowania nowej, unijno-brytyjskiej umowy handlowej. Zgodę na porozumienie europejscy przywódcy mają dać w piątek, w drugim dniu europejskiego szczytu w Brukseli.

- Faza przejściowa pozwoli opóźnić negatywne konsekwencje brexitu o kolejne 21 miesięcy - napisał na Twitterze Tusk.

Co z Polakami w Wlk. Brytanii?

Najnowsze ustalenia negocjatorów z Brukseli i Londynu dotyczące praw Europejczyków w Wielkiej Brytanii są korzystne dla Polaków. I nie tylko ci, którzy przyjadą na Wyspy przed brexitem będą mieli zagwarantowane wszystkie prawa, ale także ci, którzy przyjadą w okresie przejściowym. Będzie im przysługiwać stałe prawo pobytu po pięciu latach legalnego mieszkania w Wielkiej Brytanii.

Gwarancjami będą objęte również dzieci Europejczyków urodzone po zakończeniu okresu przejściowego, będą one traktowane na równi z Brytyjczykami. Nie będzie też żadnych ograniczeń w zasiłkach dla dzieci, które zostały z dziadkami w Polsce, a których rodzice pracują w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z ustaleniami, w okresie przejściowym Wielka Brytania utrzyma dostęp do jednolitego, unijnego rynku, ale będzie też objęta wszystkimi europejskimi regulacjami. Także tymi, które zostaną wynegocjowane już po brexicie. Przedstawiciele brytyjskiego rządu nie będą jednak uczestniczyć już w unijnych naradach i tym samym będą pozbawieni prawa głosu w sprawie stanowionych przepisów.