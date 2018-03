Trump kompletnie zlekceważył doradców. Miał uderzyć w Putina, a... złożył mu życzenia

Jak informuje amerykański dziennik doradcy przekonywali prezydenta USA Donalda Trumpa by zamiast gratulacji potępił, podobnie jak przywódcy Wielkiej Brytanii, próbę otrucia przez Rosjan byłego agenta Siergieja Skripala. Miał do tego okazję podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Tymczasem takie słowa w ogóle nie padły, za to po niej ukazał się komunikat, w którym określono, że rozmowa z wybranym na kolejną kadencję prezydentem Rosji odbyła się w dobrej atmosferze.

Biały Dom: Tematu Skripala nie było

I chociaż, jak zwraca uwagę dziennik, administracja Trumpa przyjęła ostatnio ostrzejsze stanowisko wobec Rosji - w tym nowe sankcje - to prezydent nie przyłączył się do głosów potępiających Moskwę za próbę zabójstwa. Sam Donald Trump powiedział dziennikarzom, że złożył najlepsze życzenia Putinowi na nową sześcioletnią kadencję. "Prawdopodobnie spotkamy się w niezbyt odległej przyszłości" - rzucił, chociaż żadna konkretna data nie padła. Politycy poruszyli jeszcze tematy kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa w Syrii i Korei Północnej. Sekretarz prasowa Białego Domu Sarah Huckabee Sanders wprost stwierdziła, że temat Skripala w ogóle się nie pojawił.

Biuro prasowe Białego Domu nie skomentowało, dlaczego Donald Trump zignorował opinie swoich doradców. Dwie osoby z otocznia prezydenta, które widziały przygotowane przez nich materiały przyznały, że były w nich instrukcje by nie gratulować Putinowi. Czy Trump w ogóle się z nimi zapoznał? Nie wiadomo.

"Trump nie przewodzi wolnemu światu"

Natomiast sam fakt złożenia gratulacji Putinowi nie przeszedł bez echa wśród amerykańskich kongresmenów. Przewodniczący senackiej komisji ds. sił zbrojnych John McCain napisał na Twitterze: "Amerykański prezydent nie przewodzi wolnemu światu, gratulując dyktatorom wygrania fikcyjnych wyborów. Obraził każdego rosyjskiego obywatela, którego pozbawiono prawa do głosowania w wolnych i uczciwych wyborach, by określić przyszłość kraju".

Administracja prezydenta odpiera zarzuty, jego rzeczniczka zwróciła uwagę, że w 2012 roku zwycięstwa Putinowi gratulował także Barack Obama.

