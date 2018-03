To była jedna z najbardziej tajnych operacji Izraela. Atak na cel trwał niecałe 4 godziny

Jerzy Kołodziej 2 godziny temu Oceniono 11 razy 5

Miedzynarodowa Agencja Atomowa przez rok udawadniala wraz z Clintonowa, Blairem no i Sarkozym, ze w Iraku jest bron masowej zaglady. Pokazywano zdjecia, satelity, mowiono o swiadkach. Pozniej pokazywano instalacje libijskie i zagrozenie ze strony Khadafiego. Kiedy okazalo sie, ze Syria nie ulegla i popiera ja Rosja, probuje nam sie wmowic, ze teraz Syria cos budowala no i przy okazji wskazac na Rosje ,ktora nie miala co robic tylko posmarowac ciuchy corki wymienionego agenta by go zgladzic. I znow wszyscy wiedza ze to Rosja, nawet jak nie ma dowodow, wiadomo.

Nieskazitelnosc intencji Izraela jest oczywista. Zawsze w obronie wlasnej.