Rosyjskie MSZ wezwało wszystkich zagranicznych ambasadorów. Chodzi o otrucie Skripala

kajman6

Szanowna Redakcjo GAZETA ,

To nie jest śmieszne co robicie. Po raz kolejny usuwacie wpis internauty " kali", który bardzo trafnie opisuje mechanizm działania służb.

Nie pasuje, że oskarża on Amerykanów za posuwanie się do największych świństw po to aby zablokować budowę Nord Stream 2.

Pisze nieprawdę, że to Amerykanie zorganizowali zamach stanu na Ukrainie i stąd wydarzenia na Krymie i w Donbasie?

Jaką macie wiarygodność. Bardziej pasuje wam bełkot niejakich " zigzaurów, obeznanych ..."

opluwających wszystko co rosyjskie? Im wolno?

Żałośni jesteście.