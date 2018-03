Biskup na czele gangu, który okradał wiernych. Za pieniądze z tacy grali na loterii

g.lesio godzinę temu Oceniono 9 razy 9

Ta Brazylia to jakiś dziki kraj. Kto to widział, żeby sprawdzać na co idą pieniądze z tacy.

U nas to jest cywilizacja - przecież pieniądze w polskim kościele idą jedynie na zbożne cele a nie dla doczesnych potrzeb kleru.

Przecież księża polscy to sami prawie święci.