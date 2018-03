Stephen Hawking, autor "Krótkiej historii czasu", będzie pochowany obok Newtona i Darwina

hubba-hubba 2 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Ciekawe, że Anglicy chowają w katedrze ludzi, którzy, nie dość, że nie sami byli szczególnie religijni, to jeszcze odkrywali prawa przyrody zaprzeczające istnieniu jakiegokolwiek Boga. Takiego np. Darwina kościół katolicki nie pochowałby na żadnym cmentarzu, chyba, że za płotem, natomiast kościół anglikański przyjął go do swej głównej świątyni.