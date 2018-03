Kreml poinformował, że Trump zadzwonił do Putina. McCain: Dyktatorom się nie gratuluje

jozbieszczad 21 minut temu Oceniono 6 razy 0

****Prezydent USA poinformował, że w nieodległej przyszłości chciałby spotkać się z prezydentem Rosji.



Jeśli zaproponuje spotkanie na otwarciu MŚ w piłce nożnej to niektórzy ,,przywódcy" będą mieli problem .

Ja to widzę tak : Trump i Merkel proponują wspólnie otarcie Mundialu z panem Putinem .

Przyjmuję zakłady ,kto popędzi pierwszy piechotą do Rosji ?



A Sarkozy siedzi :(

Czy to nie on pierwszy zbombardował Libię ?

Che,che

Demokraci od sześciu boleści.