Korea Północna. Spotkanie Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem coraz bardziej pewne

1 kwietnia Kim Dzong Un porozmawia w Panmundżom, miejscowości znajdującej się w Koreańskiej Strefie Zdemilitaryzowanej, z prezydentem Republiki Korei, Mun Dze Inem. Będzie to tzw. trzeci szczyt koreański. Wydarzenia polityczne poprzedzą wydarzenia kulturalne – wcześniej w Pjongjangu odbędą się pokazy z południowokoreańskimi artystami, którzy być może wystąpią wspólnie z artystami z Północy.

Korea Północna – zaskakujące słowa

Tego samego dnia, czyli 1 kwietnia, wznowione zostaną manewry wojskowe Korei Południowej i USA na Półwyspie Koreańskim. Mowa o operacjach takich jak Key Resolve i Foal Eagle. Były one zawieszone z powodu zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Dotychczas Kim Dzong Un zdecydowanie sprzeciwiał się tego typu działaniom. Tym razem Szanowny Przywódca – jest to przydomek, jaki Kim otrzymał w swoim kraju – wyraził jednak zgodę na testy militarne. Co więcej, według południowokoreańskiego MSZ, Kim Dzong Un „dał słowo” na dokonanie denuklearyzacji. Z tego samego źródła dowiadujemy się, że Kim ma zawiesić próby z użyciem bomb atomowych na czas negocjacji. To pierwszy raz, kiedy takie obietnice padły bezpośrednio z ust przywódcy Korei Północnej.

Wcześniejsze deklaracje Kim Dzong Una >>>

Korea Północna wysyła dyplomatów

Jak podaje „The Guardian” w niedzielę do Finlandii przybył dyplomata z Korei Północnej, aby spotkać się z przedstawicielami Korei Południowej i USA. Ich rozmowa podobno dotyczyła szczytu nuklearnego USA-Korea Północna. Do tego ma dojść do rozmowy Choe Kang Ila, który jest zastępcą dyrektora ds. północnoamerykańskich, z Kathleen Stephens, emerytowaną amerykańską dyplomatką.

Ocieplenie na dwóch frontach

Korea Północna zdaje się dążyć do polepszenia stosunków z Koreą Południową. Jednocześnie Korea Południowa podejmuje wspólne działania z USA. Czy mając wspólnego sojusznika Kim Dzong Un i Donald Trump są gotowi na zrobienie tego historycznego kroku i odbycie ze sobą rozmowy? O tym przekonamy się wkrótce.