Żaden An-148 na razie nie poleci. Po katastrofie zawieszono eksploatację tych samolotów

Jak przypominają rosyjskie agencje, decyzje organów nadzoru lotniczego mają związek z katastrofą samolotu An-148, do której doszło 11 lutego. Maszyna rozbiła się kilkadziesiąt kilometrów od moskiewskiego lotniska Domodiedowo. W wypadku zginęło 71 osób.

Rosyjskie służby nadzoru lotniczego przeprowadziły szczegółowe kontrole wszystkich samolotów An-148 eksploatowanych w Rosji, a także całego parku technicznego Saratowskich Linii Lotniczych. Kontrolerzy poinformowali, że mają szereg uwag do personelu firmy transportowej i do producenta maszyn. Z komunikatu opublikowanego przez agencję TASS wynika, że dalsze działania w stosunku do firmy z Saratowa i samolotów An-148 zostaną podjęte po przeprowadzeniu dodatkowych testów personelu lotniczego oraz wskazanych maszyn.

Obecnie w Rosji lata 10 samolotów tego typu, z czego 5 wykorzystują Saratowskie Linie Lotnicze.