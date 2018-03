Dziesiątkom tysięcy dzieci zagraża śmierć z głodu. Polacy dostarczą żywność ratującą życie

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podkreśla, że jako jedyna polska organizacja wysyła pomoc żywnościową do Sudanu Południowego. Na początku tygodnia PCPM wysyłało z Kenii do Sudanu Płd. ciężarówkę z 10 tonami jedzenia.

To m.in. wysokoenergetyczne ciastka, a także specjalna, bogata w witaminy i białko odżywcza mieszanka zbóż. Ta dostawa pozwoli na uratowanie od śmierci głodowej nawet 2,5 tys niedożywionych dzieci. Pomoc trafi do dwóch ośrodków dożywiania na obszarze, gdzie w kolejnych miesiącach grozi katastrofa głodowa - informuje PCPM.

Ciężarówka musi pokonać ponad dwa tys. kilometrów, z czego połowa wiedzie po nieutwardzonych drogach. Może to zająć nawet trzy tygodnie. Tymczasem dostawa pomocy musi zdążyć przed porą deszczową, kiedy drogi gruntowe staną się nieprzejezdne.

- Obecnie ludzie zmuszeni są do bardzo długiego oczekiwania na pomoc. We wsiach brakuje jedzenia i większość dzieci trafia do ośrodka zdrowia w rozpaczliwym stanie - mówi dr Callixte Millani, pracownik wspieranego przez PCPM Centrum Dożywiania w Gordhim, w stanie Aweil East. Wspomniana przez niego placówka działa od początku zeszłego roku. Wtedy cały region dotknęła klęska głodu.

Zbliża się głód

Tragiczna sytuacja sprzed roku może się niedługo powtórzyć. Do sierpniowych żniw, kiedy ludność kraju będzie mogła zebrać nowe plony, zostało jeszcze 6 miesięcy. Już teraz sytuacja Sudańczyków jest alarmująca - podkreśla organizacja.

- Dzieci, którym udało się przetrwać katastrofalny głód, z którym Południowy Sudan. mierzył się w ubiegłym roku, są obecnie bardzo osłabione, co znacznie zmniejsza ich szansę na przeżycie – mówi dr Wojciech Wilk, prezes PCPM. - Do plonów we wrześniu pozostaje jeszcze sześć miesięcy, a już teraz dziesiątki tysięcy dzieci są skrajnie wyczerpane głodem. Śmierć z głodu zagraża życiu dziesiątkom, a nawet setkom tysięcy dzieci - dodaje.

PCPM dostarcza pomoc w Sudanie Południowym i przy jego granicach tylko dzięki wpłatom darczyńców. Dlatego organizacja apeluje o wsparcie pomocy dla Sudańczyków. Organizację można wesprzeć dowolną kwotą wykonując przelew na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem Sudan/Uganda lub przez formularz na stronie pcpm.org.pl/wesprzyj-pcpm.

Zapomniany konflikt w Sudanie Południowym

Sudan Południowy to bardzo młode państwo - uzyskał on niepodległość od Sudanu w 2011 roku po długiej wojnie. Jednak wkrótce później tam także wybuchła wojna domowa, która trwa do dziś. Z kraju uciekło 1,5 mln ludzi. Sudan Południowy jest państwem upadłym, co przyczynia się do klęsk głodu wśród mieszkańców.

Ponadto - jak opisywał m.in. brytyjski "The Guardian" - głód jest wykorzystywany jako broń przez walczące strony. Cytowani przez dziennik aktywiści podkreślają, że ludzie głodują na terenach, które wcześniej były "spiżarnią" kraju - tylko dlatego, że jedzenie i głód jest wykorzystywane przez walczące strony.