Na naszych oczach ginie kolejny gatunek. Padł ostatni samiec nosorożca białego północnego

Nosorożec biały północny Sudan do ostatnich dni był pilnowany przez strażników, którzy chronili go przed kłusownikami. Już w zeszłym roku wiekowy samiec cierpiał z powodu infekcji. W styczniu tego roku nastąpiła poprawa, jednak wkrótce potem zaatakowała go druga infekcja. Cierpiał też z powodu ran skóry.

Zły stan zdrowia i podeszły wiek nosorożca sprawiły, że weterynarze podjęli decyzję o uśpieniu ukochanego podopiecznego. Nie chcieli, by Sudan dłużej się męczył. Jak poinformowali pracownicy Ol Pejeta w Kenii, w czasie ostatnich 24 godzin przed uśpieniem stan Sudana był bardzo zły. Nie mógł już samodzielnie stać.

Nosorożec biały północny – zagłada

Nosorożec biały został uznany na początku XX wieku za gatunek wymarły. Jednak w RPA znaleziono 50 osobników. Nazwa "nosorożec biały" nie odnosi się do ubarwienia, lecz jest wynikiem błędnego tłumaczenia nazwy z jęz. afrikaans. Poprawne tłumaczenie to nosorożec szeroki czy też szerokopyski.

Nosorożec biały północny posiada charakterystyczny, zakrzywiony róg, który stał się jego zgubą. To właśnie dla tego drogocennego łupu, który według wierzeń miał cudowne właściwości, dochodziło do masowych polowań na tego rodzaju nosorożce. W 2001 roku było jeszcze 32 przedstawicieli nosorożca białego północnego, część żyła na wolności, a pozostałe w ogrodach zoologicznych. Niestety, zwierzęta albo umierały, albo nie udawało się ich rozmnożyć.

Po śmierci ostatniego męskiego osobnika szansa na utrzymanie podgatunku jest bliska zeru. Naukowcy zdecydowali się jednak pobrać od umierającego Sudana materiał genetyczny z nadzieją, że w przyszłości będzie szansą na odtworzenie nosorożca białego północnego.

Ostatnimi przedstawicielami nosorożca białego północnego są córka Sudana o imieniu Najin i jego wnuczka Fatu.

