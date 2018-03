Władimir Putin zdecydowanie wygrywa wybory w Rosji. Oto wstępne wyniki

kali23 godzinę temu Oceniono 35 razy 3

Niemożliwe!! Przecież CIA jeszcze przed rozpoczęciem wyborów stwierdziła, że było oszustwo

wyborcze!

CIA ZWARIOWAŁA ??? Gdzie tam.

Wszystkie KUNDLA na amerykańskiej smyczy, z GAZETA na czele, szybko potwierdziły tą informację.

Oczywiście na czele polska HOŁOTA, która nawet się nie zastanowi po co Putin miałby to zrobić?

Trzeba BEŁKOTAĆ tak jak Jankesi przykażą!

Kilka dni wcześniej Anglicy oskarżają Rosję nie mając ŻADNYCH dowodów. Polactwo z radości

klaska w łapki.

Wada UNIEWINNIA ruskich sportowców. Nie przeszkadza to sterowanemu przez Amerykanów MKOL w podtrzymaniu dyskwalifikacji. W zamian za to wywala się z Olimpiady rosyjskiego

CURLINGOWCA !!!!!!!!!!!!! bo zaleziono " doping" kilka miesięcy przed Olimpiadą.

Kiedy Amerykanie organizują zamach stanu na Majdanie to wszystkie " elyty" mordy

na kłódkę. Za to do tej pory BEŁKOCZĄ o " okupacji" Ukrainy??

W Syrii Jankesi popierają " demokratyczną opozycję w rzeczywistości BANDYTÓW.

Z RZEZNIKAMI z IS zaczynają walczyć kiedy Ruskie się za nich zabierają.

W amerykańskie BREDNIE najszybciej wierzy polska bezmyślna HOŁOTA, która za wierność amerykańskim sk.... będzie mogła kupić ich PRZESTARZAŁE rakiety Patriot najdrożej na świecie.

Polak był, jest i zawsze będzie IDIOTĄ.



Odpowiedz