Karuzela wyborcza i sto procent frekwencji. Obserwatorzy: wybory w Rosji zostały sfałszowane

Harald Wessling 2 godziny temu

Rosja to WIELKI KRAJ, pe貫n niewyobra瘸lnych bogactw do zagarni璚ia, niesnasek etnicznych, spo貫cze雟two chowane na w鏚ce, bro atomowa i chyba jeszcze gro幡iejsza bro chemiczna w wielkich ilo軼iach, najbrutalniejsze mafie 鈍iata, najlepsze s逝瘺y specjalne, kt鏎e bez kontroli mog si sta nieobliczalne, a przede wszystkim wielki, cz瘰to nietrze德y, zdesperowany nar鏚 … Bo瞠 ! Kto MUSI to wszystko trzyma krotko za mordy ! W naszym interesie, w interesie Unii i ca貫go 鈍iata jest, aby p. Putin rz康zi i 篡 jeszcze 100 lat. Czego p. Putinowi i Pa雟twu i sobie najserdeczniej 篡cz. I to nie jest 瘸rt.