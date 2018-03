Sześć uśpionych koni na imprezie jeździeckiej. "Barbarzyński sport uprawiany dla pieniędzy"

Cztery konie zostały uśpione po finałowych biegach. Najwięcej uwagi wzbudził Sandsend, ujeżdżany przez Katie Walsh, którego kontuzja została uwieczniona na zdjęciach i nagraniach. Zwierzę uśpiono krótko po tym, jak z otwartym złamaniem i w ogromnym cierpieniu dobiegło do mety wyścigu County Hurdle.

Trzy inne konie - Dresden, Some Plan i North Hill Harvey odniosły śmiertelne kontuzje podczas Grand Annual Chase. Wcześniej uśpiono jeszcze dwa konie - Mossback i Report to Base. Brytyjskie towarzystwo jeździeckie wszczęło śledztwo w sprawie śmierci zwierząt.

Eksperci mają także sprawdzić, czy kary za nadużywanie bicza i ich egzekwowanie są środkiem odstraszającym dżokejów. Richard Johnson, który wygrał wyścig na koniu Native River, został ukarany grzywną w wysokości 6550 funtów (ponad 30 tys. zł) i siedem dni zawieszenia za złamanie zasad dotyczących używania bicza.

- Żadna z tych śmierci nie może być zaakceptowana jako produkt uboczny sportu - komentuje organizacja World Horse Welfare, która zajmuje się dobrostanem tych zwierząt, wykupywaniem koni przeznaczonych na rzeź i ich adopcjami. - Wiemy, że wyścigi nigdy nie będą wolne od ryzyka, ale to niezmiernie ważne, by dokładnie prześledzić każdą śmierć i podjąć kroki, które sprawią, że takich sytuacji będzie jak najmniej - dodają.

Towarzystwo jeździeckie podkreśla, że w ciągu ostatnich 20 lat udało się zmniejszyć umieralność koni w wyścigach o jedną trzecią.

Szefowa organizacji Animal Aid oceniła, że te wypadki pokazują, jak barbarzyńskie jest jeździectwo, które - podkreśliła - uprawa się dla pieniędzy. Z kolei PETA domaga się całkowitego zakazu wyścigów konnych. Ich zdaniem konie są wykorzystywane ponad swoje siły, a bieg w Cheltenham jest celowo niebezpieczny. W zeszłym roku w Cheltenham zmarły cztery konie, a rok wcześniej - siedem.

Dlaczego złamanie nogi kończy się dla koni uśpieniem? Chodzi o budowę ich kości - są lekkie i przez to niemal roztrzaskują się na kawałki. Takiego złamania nie da się złożyć. Ponadto kość przed złamaniem się wygina i nawet, gdyby złożyć ją z małych kawałków, będzie zostanie odtworzona w bardzo wygiętym kształcie. Co więcej, złamania często są otwarte ponieważ w dolna część nogi nie jest otoczona grubą tkanką i ostre fragmenty kości przebijają skórę, nerwy i żyły, przez co tkanka zaczyna obumierać.